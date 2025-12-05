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Conversa de Bolso

Seis em cada 10 brasileiros não têm nenhuma reserva para a aposentadoria

Ouça a participação do comentarista Feiipe Storch

Publicado em 05 de Dezembro de 2025 às 11:27

Publicado em 

05 dez 2025 às 11:27
Aposentadoria, planejamento financeiro, futuro
Aposentadoria, planejamento financeiro, futuro Crédito: Shutterstock
Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch traz como destaque a notícia que de cada dez brasileiros em idade produtiva, seis não fazem qualquer tipo de reserva para a aposentadoria. É o que aponta uma pesquisa da Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira, em parceria com o Instituto Axxus. Entre as pessoas que dizem contar com algum recurso no futuro, 42% aplicam em previdência privada, 31% citam a contribuição ao INSS e 38% mencionam investimentos diversos, incluindo caderneta de poupança e imóveis. Ouça a análise! 
CBN - Conversa de Bolso - 05-12-25.mp3

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