Seguros de vida crescem na pandemia: saiba como evitar ciladas

Nesta edição do "Conversa de Bolso", Neyla Tardin traz como destaque um mercado quem vem ganhando mais adeptos nos últimos anos, sobretudo, diante da pandemia: o seguro de vida. Entre 2019 e 2020 houve alta de 11,3% nos prêmios (valor que os segurados pagam às seguradoras), e de 2020 para 2021, a subida foi de 17,5%, segundo dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep), órgão que regula o setor. O produto inclui coberturas para morte, invalidez, acidentes pessoais e doenças graves. A que detalhes a pessoa deve ficar atenta com relação a esse tipo de serviço? Ouça as explicações completas!