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Conversa de Bolso

Seguros de vida crescem na pandemia: saiba como evitar ciladas

Quem explica é a comentarista Neyla Tardin

Publicado em 27 de Maio de 2022 às 12:00

Publicado em 

27 mai 2022 às 12:00
Seguro de vida
Seguro de vida Crédito: Pixabay
Nesta edição do "Conversa de Bolso", Neyla Tardin traz como destaque um mercado quem vem ganhando mais adeptos nos últimos anos, sobretudo, diante da pandemia: o seguro de vida. Entre 2019 e 2020 houve alta de 11,3% nos prêmios (valor que os segurados pagam às seguradoras), e de 2020 para 2021, a subida foi de 17,5%, segundo dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep), órgão que regula o setor. O produto inclui coberturas para morte, invalidez, acidentes pessoais e doenças graves. A que detalhes a pessoa deve ficar atenta com relação a esse tipo de serviço? Ouça as explicações completas!
Conversa de Bolso - 6.07s - 27-05-22

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