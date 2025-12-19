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Conversa de Bolso

Segunda parcela do décimo terceiro na conta: o que fazer com o dinheiro?

Ouça a participação do comentarista Felipe Storch

Publicado em 19 de Dezembro de 2025 às 11:36

Portal Edicase

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Publicado em 

19 dez 2025 às 11:36
O pagamento do 13° salário é um direto garantido ao trabalhador pela lei 4.090/62.
O pagamento do 13° salário é um direto garantido ao trabalhador pela lei 4.090/62. Crédito: Divulgação
Termina nesta sexta-feira (19) o prazo limite para o pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário de 2025. O pagamento da gratificação natalina, como também é conhecido, é direito de todos os empregados contratados em regime CLT, ou seja, com carteira assinada, que tenham trabalhado por pelo menos 15 dias durante o ano e não tenham sido demitidos por justa causa. Esse é o assunto em destaque no "Conversa de Bolso". O comentarista Felipe Storch orienta o que fazer com esse dinheiro. Pagar dívidas, guardar ou gastar? O que fazer com o dinheiro? Ouça a conversa completa!
CBN - Conversa de Bolso - 19-12-25.mp3

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