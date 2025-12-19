Segunda parcela do décimo terceiro na conta: o que fazer com o dinheiro?

Termina nesta sexta-feira (19) o prazo limite para o pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário de 2025. O pagamento da gratificação natalina, como também é conhecido, é direito de todos os empregados contratados em regime CLT, ou seja, com carteira assinada, que tenham trabalhado por pelo menos 15 dias durante o ano e não tenham sido demitidos por justa causa. Esse é o assunto em destaque no "Conversa de Bolso". O comentarista Felipe Storch orienta o que fazer com esse dinheiro. Pagar dívidas, guardar ou gastar? O que fazer com o dinheiro? Ouça a conversa completa!