Sair do regime CLT exige planejamento financeiro? Especialista explica!

Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch traz como destaque dicas e orientações práticas, do ponto de vista das finanças, para as pessoas que desejam sair do regime de trabalho baseado na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para buscar, por exemplo, um caminho enquanto Microempreendedor Individual (MEI) ou contratação em formato de Pessoa Jurídica (PJ). Fora de um regime que permite décimo terceiro e férias, como a pessoa pode organizar o seu orçamento a curto, médio e longo prazos? Ouça a conversa completa!