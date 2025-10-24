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Conversa de Bolso

Sair do regime CLT exige planejamento financeiro? Especialista explica!

Ouça a participação do comentarista Felipe Storch

Publicado em 24 de Outubro de 2025 às 11:39

Publicado em 

24 out 2025 às 11:39
Planejamento Financeiro
Planejamento Financeiro Crédito: Pixabay
Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch traz como destaque dicas e orientações práticas, do ponto de vista das finanças, para as pessoas que desejam sair do regime de trabalho baseado na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para buscar, por exemplo, um caminho enquanto Microempreendedor Individual (MEI) ou contratação em formato de Pessoa Jurídica (PJ). Fora de um regime que permite décimo terceiro e férias, como a pessoa pode organizar o seu orçamento a curto, médio e longo prazos? Ouça a conversa completa!
CBN Vitória Conversa do Bolso - 24-10-25

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