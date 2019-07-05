Saiba quais investimentos foram destaque no primeiro semestre

O primeiro semestre de 2019 mostrou que no mercado financeiro o destaque dos seis primeiros meses foi a Bolsa de Valores. Num rankeamento feito com base em dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA) e o Banco Central foi detectado que o índice Ibovespa teve o melhor mês de maio nos últimos dez anos e foi a estrela entre os investimentos, principalmente para as pessoas que investiram em ações de companhias de construção civil. Quem traz mais detalhes das ações em destaque de janeiro a junho é o comentarista Fernando Galdi, no Conversa de Bolso. Confira!