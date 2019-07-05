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CONVERSA DE BOLSO

Saiba quais investimentos foram destaque no primeiro semestre

Índice Ibovespa teve o melhor mês de maio nos últimos dez anos e foi a estrela entre os investimentos

Publicado em 05 de Julho de 2019 às 11:48

Publicado em 

05 jul 2019 às 11:48
O primeiro semestre de 2019 mostrou que no mercado financeiro o destaque dos seis primeiros meses foi a Bolsa de Valores. Num rankeamento feito com base em dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA) e o Banco Central foi detectado que o índice Ibovespa teve o melhor mês de maio nos últimos dez anos e foi a estrela entre os investimentos, principalmente para as pessoas que investiram em ações de companhias de construção civil. Quem traz mais detalhes das ações em destaque de janeiro a junho é o comentarista Fernando Galdi, no Conversa de Bolso. Confira!
 
Conversa de Bolso - Fernando Galdi - 11.23s - 05-07-19

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