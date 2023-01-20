Saiba por onde começar: 7 dicas para fazer o seu orçamento pessoal!

Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch traz dicas práticas para quem deseja começar a tarefa de fazer um orçamento pessoal. Que tal aprender a categorizar suas despesas e colocar as receitas e despesas na ponta do lápis? Ouça a conversa completa!
Conversa de Bolso - 18.16s - 20-01-23.mp3
As 7 dicas são:
- Utilize ferramentas para lhe ajudar
- Separe as receitas e despesas
- Categorize suas despesas
- Tenha metas
- Deixe espaço para despesas urgentes e faça poupança
- Se dê uma mesada
- Faça uma estimativa dos próximos meses