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Conversa de Bolso

Saiba por onde começar: 7 dicas para fazer o seu orçamento pessoal!

Que tal aprender a categorizar suas despesas e colocar tudo na ponta do lápis?

Publicado em 20 de Janeiro de 2023 às 11:15

Publicado em 

20 jan 2023 às 11:15
Endividamento, dívidas, contas, boletos
Endividamento, dívidas, contas, boletos Crédito: Getty Images
Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch traz dicas práticas para quem deseja começar a tarefa de fazer um orçamento pessoal. Que tal aprender a categorizar suas despesas e colocar as receitas e despesas na ponta do lápis? Ouça a conversa completa!
Conversa de Bolso - 18.16s - 20-01-23.mp3
As 7 dicas são:
  1. Utilize ferramentas para lhe ajudar
  2. Separe as receitas e despesas
  3. Categorize suas despesas
  4. Tenha metas
  5. Deixe espaço para despesas urgentes e faça poupança
  6. Se dê uma mesada
  7. Faça uma estimativa dos próximos meses

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