Saiba onde os ricos investem o seu dinheiro

Um estudo feito por uma plataforma de investimentos revelou onde os ricos mais investiram seu dinheiro no terceiro trimestre de 2019. São clientes classificados como alta renda e que possuem mais de R$ 300 mil investidos.

De acordo com o levantamento, os endinheirados investiram mais em bolsa de valores nos últimos meses, com reserva de pelo menos um terço de suas aplicações para ativos de renda fixa. Já a participação da renda variável na carteira desses clientes aumentou de 13,6% para 16,1%, sem contar multimercados.

Outra observação feita pelo estudo é o aumento da diversificação dos ativos na carteira de investimentos dos ricos, o que mostra maior procura por novos tipos de aplicações. O comentarista Fernando Galdi explica nesta sexta-feira (18) cada uma destas apostas.

Your browser does not support the audio element. Conversa de Bolso - Fernando Galdi - 11-10-19

Participação das classes de ativos na carteira média dos ricos em 2019

- Multimercados;

- Renda fixa;

- Fundos de Ações e Ações;

- Previdência;

- Fundos Imobiliários.