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CONVERSA DE BOLSO

Saiba onde os ricos investem o seu dinheiro

E acompanhe as dicas com o comentarista Fernando Galdi

Publicado em 18 de Outubro de 2019 às 11:58

Publicado em 

18 out 2019 às 11:58
Um estudo feito por uma plataforma de investimentos revelou onde os ricos mais investiram seu dinheiro no terceiro trimestre de 2019. São clientes classificados como alta renda e que possuem mais de R$ 300 mil investidos.
De acordo com o levantamento, os endinheirados investiram mais em bolsa de valores nos últimos meses, com reserva de pelo menos um terço de suas aplicações para ativos de renda fixa. Já a participação da renda variável na carteira desses clientes aumentou de 13,6% para 16,1%, sem contar multimercados.
 
Outra observação feita pelo estudo é o aumento da diversificação dos ativos na carteira de investimentos dos ricos, o que mostra maior procura por novos tipos de aplicações. O comentarista Fernando Galdi explica nesta sexta-feira (18) cada uma destas apostas.
Conversa de Bolso - Fernando Galdi - 11-10-19
Participação das classes de ativos na carteira média dos ricos em 2019
- Multimercados;
- Renda fixa;
- Fundos de Ações e Ações;
- Previdência;
- Fundos Imobiliários.
[Fonte: Big Data SmartBrain]

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