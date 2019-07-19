Saiba o que fazer com o dinheiro que poderá ser sacado do FGTS

Depois de ser ventilado para esta semana, a liberação de saques das contas do FGTS e do Pis/Pasep deve ser anunciada somente na próxima semana, segundo previsão do governo federal. Segundo analistas, a medida deve impulsionar o mercado e favorecer a retomada da economia. Nesta sexta-feira (19), o comentarista Fernando Galdi explica os impactos que a liberação dos recursos podem ter e aponta quais são os melhores investimentos para se fazer quando o dinheiro for liberado. Apostar em investimentos de baixo risco, como Tesouro Selic, e aproveitar uma parte para minimizar as dívidas são algumas das opções. Confira!