Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CONVERSA DE BOLSO

Saiba o que fazer com o dinheiro que poderá ser sacado do FGTS

As dicas são do comentarista Fernando Galdi

Publicado em 19 de Julho de 2019 às 11:42

Publicado em 

19 jul 2019 às 11:42
Depois de ser ventilado para esta semana, a liberação de saques das contas do FGTS e do Pis/Pasep deve ser anunciada somente na próxima semana, segundo previsão do governo federal. Segundo analistas, a medida deve impulsionar o mercado e favorecer a retomada da economia. Nesta sexta-feira (19), o comentarista Fernando Galdi explica os impactos que a liberação dos recursos podem ter e aponta quais são os melhores investimentos para se fazer quando o dinheiro for liberado. Apostar em investimentos de baixo risco, como Tesouro Selic, e aproveitar uma parte para minimizar as dívidas são algumas das opções. Confira!
 
Conversa de Bolso - Fernando Galdi - 19-07-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados