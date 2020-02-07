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CONVERSA DE BOLSO

Saiba o que fazer com investimentos após queda da taxa Selic

Para o pequeno investidor, a nova taxa significa uma rentabilidade ainda mais miada na renda fixa

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 13:37

Publicado em 

07 fev 2020 às 13:37
Nesta edição do Conversa de Bolso, o comentarista Fernando Galdi explica o que fazer com os investimentos após a redução da taxa básica de juros. Mais uma vez, o Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu pelo corte da Selic, de 4,50% para 4,25% nesta quarta-feira (05). Esta é a quinta redução consecutiva desde julho do ano passado. Para o pequeno investidor, a nova taxa significa uma rentabilidade ainda mais miada na renda fixa.
Conversa de Bolso - Fernando Galdi - 07-02-20
Algumas dicas:
1. - Evite títulos prefixados
2. - Tenha cautela com investimentos pós-fixados de médio prazo
3. - Cogite partir para títulos privados
4. - Aplicações que rendem menos de 100% do CDI e descontam IR devem ser riscadas da lista
5. - Não aceite LCI ou LCA com rendimento abaixo de 85% do CDI
6. - Avalie fundos multimercados de baixo risco. Sempre de olho nas taxas de administração
7. - Ainda é tempo para entrar em fundos imobiliários, contanto que você conheça os riscos
8. - Quer entrar no mercado de ações? ETFs podem ser um bom começo
9. - Dólar está alto. Espere antes de diversificar em moeda estrangeira
10. - Se for para ações, saiba que os papéis ligados ao mercado interno podem trazer retornos melhores

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