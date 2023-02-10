Saiba como se livrar de golpes e pirâmides financeiras na Bolsa de Valores

Resultados que enchem os olhos. Retornos muito acima do esperado. Convite para fazer parte de um grupo de investidores. Tudo isso pode esconder um golpe ou até mesmo uma grande pirâmide financeira. Nesta edição do Conversa de Bolso, o comentarista Felipe Storch explica o que são pirâmides financeiras e como elas estão presentes e frequentes na Bolsa de Valores. Saiba como tomar cuidado e não ser enganado. Começando com duas dicas: a primeira é para verificar se o ofertante de um investimento financeiro está devidamente cadastrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM); outra dica é dar uma olhada no site que tem a lista de todas as criptomoedas verificadas. Ouça a conversa completa!
Conversa de Bolso - 10-02-23