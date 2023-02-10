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Conversa de Bolso

Saiba como se livrar de golpes e pirâmides financeiras na Bolsa de Valores

O comentarista Felipe Storch explica como estão presentes e frequentes na Bolsa de Valores e como se prevenir

Publicado em 10 de Fevereiro de 2023 às 17:26

Publicado em 

10 fev 2023 às 17:26
Criptomoedas viram alvo dos tradicionais golpes de pirâmide
Criptomoedas viram alvo dos tradicionais golpes de pirâmide Crédito: Geraldo Neto / Arte A Gazeta
Resultados que enchem os olhos. Retornos muito acima do esperado. Convite para fazer parte de um grupo de investidores. Tudo isso pode esconder um golpe ou até mesmo uma grande pirâmide financeira. Nesta edição do Conversa de Bolso, o comentarista Felipe Storch explica o que são pirâmides financeiras e como elas estão presentes e frequentes na Bolsa de Valores. Saiba como tomar cuidado e não ser enganado. Começando com duas dicas: a primeira é para verificar se o ofertante de um investimento financeiro está devidamente cadastrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM); outra dica é dar uma olhada no site que tem a lista de todas as criptomoedas verificadasOuça a conversa completa!
Conversa de Bolso - 10-02-23

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