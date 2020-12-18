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CONVERSA DE BOLSO

Retrospectiva: o comportamento do mercado de ações em 2020

Confira a análise de Fernando Galdi

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 13:05

Publicado em 

18 dez 2020 às 13:05
Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Fernando Galdi traz como destaque, em clima de balanço de final de ano, que ano de 2020 já se tornou histórico devido à pandemia global e seus efeitos sem precedentes na economia. Mas, por mais contraditório que pareça, no mercado de capitais essa marca terá tom positivo. Mesmo com baixo interesse externo, este foi o melhor ano, por exemplo, para IPOs desde 2007 e com o maior volume total de operações da história. Como isso impactou, e impacta, na vida dos investidores? Confira a análise de Galdi!
 

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