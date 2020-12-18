Retrospectiva: o comportamento do mercado de ações em 2020

Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Fernando Galdi traz como destaque, em clima de balanço de final de ano, que ano de 2020 já se tornou histórico devido à pandemia global e seus efeitos sem precedentes na economia. Mas, por mais contraditório que pareça, no mercado de capitais essa marca terá tom positivo. Mesmo com baixo interesse externo, este foi o melhor ano, por exemplo, para IPOs desde 2007 e com o maior volume total de operações da história. Como isso impactou, e impacta, na vida dos investidores? Confira a análise de Galdi!