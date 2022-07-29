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Conversa de Bolso

Retorno do FGTS perde para inflação pela 1ª vez desde 2016

Compensa aderir ao saque-aniversário? Ouça as dicas da comentarista Neyla Tardin

Publicado em 29 de Julho de 2022 às 11:51

Publicado em 

29 jul 2022 às 11:51
Aplicativo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)
Aplicativo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Após alcançar um lucro de R$ 13,3 bilhões em 2021, trabalhadores com contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) receberam a notícia de que vão ter acesso a cerca de 99% do lucro líquido obtido pelo fundo, com base nos resultados de 2021. Números mostram que o retorno que deve ser oferecido pelo FGTS em 2021 vai ficar abaixo da inflação pela primeira vez desde 2016. Ou seja, ao deixar o dinheiro no fundo, o investidor estará perdendo poder de compra, que será corroído pelo avanço da alta de preços. Tema para Neyla Tardin, nesta edição do "Conversa de Bolso". Ouça a conversa completa!
Conversa de Bolso - 29-07-22

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