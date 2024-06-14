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Conversa de Bolso

Rendimento do FGTS vai aumentar! Entenda o que muda na regra de correção

Ouça a análise do comentarista Felipe Storck

Publicado em 14 de Junho de 2024 às 11:43

Publicado em 

14 jun 2024 às 11:43
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS Crédito: Bruno Rocha/Fotoarena/Folhapress
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, nesta semana, que o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) terá que ser corrigido, pelo menos, pela inflação, seguindo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Até então, a correção do FGTS era sempre pela Taxa Referencial (TR) mais 3% ao ano. E, muitas vezes, esse índice ficava abaixo do IPCA. Nos últimos anos, porém, o FGTS também distribuiu parte de seu lucro aos trabalhadores, o que acabou proporcionando um ganho maior. As informações são de "O Globo". A nova regra entra em vigor quando? Terá impacto no saque aniversário? Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Conversa de Bolso - 14-06-24.mp3

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