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Conversa de Bolso

Regulamentação da reforma tributária vai à sanção; entenda mudanças

A mudança no sistema de impostos começa a valer em 2026 em fase de testes e será aplicada gradativamente em 2027 até 2033

Publicado em 20 de Dezembro de 2024 às 12:10

Publicado em 

20 dez 2024 às 12:10
Reforma tributária
Reforma tributária, economia, política Crédito: Shutterstock
A Câmara dos Deputados aprovou, nesta semana, o maior e mais relevante projeto de regulamentação da Reforma Tributária. O texto passou por uma segunda aprovação dos deputados após modificações feitas pelo Senado Federal. Agora, segue direto para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A mudança no sistema de impostos começa a valer em 2026 em fase de testes e será aplicada gradativamente em 2027 até 2033. Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch fala sobre as mudanças. Ouça a conversa completa!
CBN - Conversa de Bolso - 20-12-24.mp3

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