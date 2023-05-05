"Regra 50-30-20": como organizar o seu orçamento pessoal

O assunto em destaque nesta edição do "Conversa de Bolso" é a chamada "regra 50-30-20". Quem nunca começou a poupar dinheiro, mas acabou desistindo? Seja porque não conseguiu controlar o orçamento, esqueceu de anotar os gastos ou achou tudo muito complicado. Caso você já tenha passado por uma dessas situações, saiba que a organização é o primeiro passo para ajudar a mudar sua vida financeira e começar a poupar. Uma estratégia muito simples, fácil de colocar em prática e eficiente, é o método 50-30-20, que ajuda você a dividir o dinheiro para cada tipo de prioridade e apoiar o seu planejamento financeiro. O comentarista Felipe Storch fala sobre o assunto!
CBN - Conversa de Bolso - 05-05-23.mp3
A regra 50 30 20 consiste basicamente em dividir suas despesas em três categorias:
50% - Metade da sua renda líquida deve ser dedicada às despesas de sobrevivência e itens essenciais para sua vida. Isso inclui, aluguel, utilidades, alimentação e transporte
30% - Essa porcentagem da sua renda deve ser usada para gastos flexíveis, ou seja, tudo que você compra, mas não precisa necessariamente (como o dinheiro gasto em filmes e viagens).
20% - Por fim, a menor parte da sua renda fica direcionada a metas financeiras: suas economias, investimentos ou pagamentos de dívidas. Esse é o dinheiro que você irá investir nos seus projetos ou que irá garantir tranquilidade. O ideal é que você dê nome às reservas, como reserva da tranquilidade, reserva de emergência, reserva para o carro novo, reserva para a casa própria, entre outros.