"Regra 50-30-20": como organizar o seu orçamento pessoal

Dinheiro, contas, dívidas, financeiro Crédito: Pexels

O assunto em destaque nesta edição do "Conversa de Bolso" é a chamada "regra 50-30-20". Quem nunca começou a poupar dinheiro, mas acabou desistindo? Seja porque não conseguiu controlar o orçamento, esqueceu de anotar os gastos ou achou tudo muito complicado. Caso você já tenha passado por uma dessas situações, saiba que a organização é o primeiro passo para ajudar a mudar sua vida financeira e começar a poupar. Uma estratégia muito simples, fácil de colocar em prática e eficiente, é o método 50-30-20, que ajuda você a dividir o dinheiro para cada tipo de prioridade e apoiar o seu planejamento financeiro. O comentarista Felipe Storch fala sobre o assunto!

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A regra 50 30 20 consiste basicamente em dividir suas despesas em três categorias:

50% - Metade da sua renda líquida deve ser dedicada às despesas de sobrevivência e itens essenciais para sua vida. Isso inclui, aluguel, utilidades, alimentação e transporte

30% - Essa porcentagem da sua renda deve ser usada para gastos flexíveis, ou seja, tudo que você compra, mas não precisa necessariamente (como o dinheiro gasto em filmes e viagens).