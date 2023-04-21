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Conversa de Bolso

Reforma tributária vai deixar comida mais cara? Entenda!

Proposta inicial é unificar impostos e ter uma taxa única, acabando com o tratamento diferenciado dado à cesta básica e eliminando benefícios do agronegócio

Publicado em 21 de Abril de 2023 às 12:27

Publicado em 

21 abr 2023 às 12:27
Cesta Básica
Cesta Básica Crédito: Geraldo Bubniak/AEN
O setor de alimentos diz que a comida pode ficar mais cara com a reforma tributária, e pressiona para ter tratamento especial. A proposta inicial da reforma tributária do consumo é unificar impostos e ter uma taxa única. Isso acabaria com o tratamento diferenciado dado hoje à cesta básica e eliminaria benefícios tributários do agronegócio. A mudança tem gerado pressão por benefícios. Entidades ligadas ao agronegócio e à indústria de alimentos têm se movimentado para manter benefícios e isenções. Defensores da reforma dizem que todos serão beneficiados.
Quem defende a reforma diz que ela vai favorecer o ambiente de negócios e acabar com distorções. Deputados já consideram criar modelo especial para alimentos. Com a pressão, a Câmara dos Deputados já considera criar um tratamento especial para o setor. Também estuda um modelo específico para o pequeno produtor, disse o coordenador do grupo de trabalho sobre o tema, deputado Reginaldo Lopes. entenda a discussão nesta edição do "Conversa de Bolso", com o comentarista Felipe Storch. Ouça a conversa completa!
Conversa de Bolso - 21-04-23

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