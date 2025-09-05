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Conversa de Bolso

Reforma Tributária pode impactar valor do aluguel? Entenda!

Ouça a análise do comentarista Felipe Storch

Publicado em 05 de Setembro de 2025 às 11:43

Publicado em 

05 set 2025 às 11:43
aluguel, locação, alugar imóvel
 aluguel Crédito: Shutterstock
A partir do próximo ano, proprietários de imóveis que vivem da renda de aluguéis passarão a enfrentar mudanças em sua tributação. Com a entrada em vigor da Lei Complementar nº 214/2025, que regulamenta a Reforma Tributária, a locação de imóveis deixará de ser tributada apenas pelo Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) e passará a estar sujeita também ao Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e à Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS). Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Conversa de Bolso - 05-09-25

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