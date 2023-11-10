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Conversa de Bolso

Reforma Tributária: o que muda para consumidor e para estados

Nesta edição especial, o comentarista Felipe Storch recebe o diretor-presidente da Gestora de Recursos do Bradesco, Bruno Funchal

Publicado em 10 de Novembro de 2023 às 11:45

Publicado em 

10 nov 2023 às 11:45
É hora de fazer a declaração do Imposto de Renda 2022
É hora de fazer a declaração do Imposto de Renda 2022 Crédito: Pixabay
Nesta edição especial de “Conversa de Bolso”, o comentarista Felipe Storch recebe o diretor-presidente da Gestora de Recursos do Bradesco, Bruno Funchal. Juntos, eles analisam os pontos aprovados no texto-base da reforma tributária, votada pelo Senado na última quarta-feira (8). Entre os principais pontos de debate do texto, estão a unificação de cinco tributos em três, a criação de um teto para a carga tributária e a ampliação do Fundo de Desenvolvimento Regional (FDR). Ouça a conversa completa!
CBN - Conversa de Bolso - 10-11-23.mp3

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