Reforma do Imposto de Renda: milionários pagarão mesmo IR que professores e policiais?

Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch traz como destaque a informação que a proposta do governo de Luiz Inácio Lula da Silva para isentar o Imposto de Renda de pessoas que ganham até R$ 5 mil por mês e elevar a tributação dos contribuintes ricos, com renda anual a partir de R$ 600 mil, foi aprovada, na última semana, na Câmara dos Deputados por unanimidade e agora segue para análise do Senado. Mesmo com a esperada aprovação de uma reforma do Imposto de Renda (IR) que aumentará a taxação de milionários, esse grupo continuará pagando uma tributação similar ou mesmo menor que setores da classe média, mostram dados do Sindifisco Nacional, sindicato que representa os auditores-fiscais da Receita Federal. Segundo o levantamento, feito a pedido da BBC New Brasil a partir de dados oficiais, categorias como bombeiros, policiais militares e professores pagam, em média, mais de 10% de sua renda em IR. O comentarista fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!