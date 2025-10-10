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Conversa de Bolso

Reforma do Imposto de Renda: milionários pagarão mesmo IR que professores e policiais?

Ouça a participação do comentarista Felipe Storch

Publicado em 10 de Outubro de 2025 às 11:43

Publicado em 

10 out 2025 às 11:43
Imagem Edicase Brasil
[Edicase]Imposto de Renda  (Imagem: rafastockbr | Shutterstock) Crédito:
Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch traz como destaque a informação que a proposta do governo de Luiz Inácio Lula da Silva para isentar o Imposto de Renda de pessoas que ganham até R$ 5 mil por mês e elevar a tributação dos contribuintes ricos, com renda anual a partir de R$ 600 mil, foi aprovada, na última semana, na Câmara dos Deputados por unanimidade e agora segue para análise do Senado. Mesmo com a esperada aprovação de uma reforma do Imposto de Renda (IR) que aumentará a taxação de milionários, esse grupo continuará pagando uma tributação similar ou mesmo menor que setores da classe média, mostram dados do Sindifisco Nacional, sindicato que representa os auditores-fiscais da Receita Federal. Segundo o levantamento, feito a pedido da BBC New Brasil a partir de dados oficiais, categorias como bombeiros, policiais militares e professores pagam, em média, mais de 10% de sua renda em IR. O comentarista fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Conversa de Bolso -10-10-25.mp3

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