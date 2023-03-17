Real digital: para que serve e quem pode usar nova forma de dinheiro do BC

O Banco Central começou nesta semana o projeto-piloto do real digital. O real digital é a versão digital da moeda brasileira, mas não é uma criptomoeda. O real digital vai ser um sistema com duas moedas: uma de atacado (chamada de real digital), que será usada para pagamentos entre o BC e instituições financeiras autorizadas, e uma de varejo (chamada de real tokenizado), que será emitida pelo mercado e vai chegar ao consumidor final. A principal diferença entre as criptomoedas e o real digital é que ele vai ser regulado. O valor das moedas é sempre o mesmo: um real digital equivale a R$ 1. Tema para essa edição do "Conversa de Bolso", com o comentarista Felipe Storch.