Quer se aposentar com R$ 5 mil por mês? Saiba quanto investir agora!

Para a maioria da população, a aposentadoria é uma realidade do futuro, mas já é uma preocupação do presente. Isso porque o valor que será recebido mensalmente ao se aposentar vai custear as despesas até o fim da vida do cidadão. Pensando nisso, nesta edição do Conversa de Bolso, Fernando Galdi vai explicar quanto a pessoa deve investir agora para se aposentar ganhando R$ 5 mil por mês. A dica principal já é conhecida: diversifique seus investimentos. Acompanhe!