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Conversa de Bolso

Quer se aposentar com R$ 5 mil por mês? Saiba quanto investir agora!

As orientações são do comentarista Fernando Galdi

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 11:52

Publicado em 

16 jul 2021 às 11:52
Dinheiro, reais, finanças, recursos financeiros
As orientações de investimentos para se aposentar com R$ 5 mil por mêss Crédito: Pexels
Para a maioria da população, a aposentadoria é uma realidade do futuro, mas já é uma preocupação do presente. Isso porque o valor que será recebido mensalmente ao se aposentar vai custear as despesas até o fim da vida do cidadão. Pensando nisso, nesta edição do Conversa de Bolso, Fernando Galdi vai explicar quanto a pessoa deve investir agora para se aposentar ganhando R$ 5 mil por mês. A dica principal já é conhecida: diversifique seus investimentos. Acompanhe!
Conversa de Bolso - Fernando Galdi - 16-07-21

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