Quer mais dinheiro? As atitudes que podem fazer a diferença no seu bolso

Nesta edição do "Conversa de Bolso", Fernando Galdi traz uma conversa direta e reta com os ouvintes. Você é daquele tipo de pessoa que passa parte da vida tendo problemas com dinheiro e mesmo quando tem uma condição mais favorável, não sabe lidar com a educação financeira e as dívidas permanecem? Pensando nisso, o comentarista aponta dicas de finanças pessoais e investimentos que podem te ajudar a aliviar o bolso. Entre as dicas de Galdi estão: