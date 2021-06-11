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Conversa de Bolso

Quer mais dinheiro? As atitudes que podem fazer a diferença no seu bolso

Ouça as dicas de Fernando Galdi

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 12:03

Publicado em 

11 jun 2021 às 12:03
Dinheiro, moeda, real
Dinheiro Crédito: Pixabay
Nesta edição do "Conversa de Bolso", Fernando Galdi traz uma conversa direta e reta com os ouvintes. Você é daquele tipo de pessoa que passa parte da vida tendo problemas com dinheiro e mesmo quando tem uma condição mais favorável, não sabe lidar com a educação financeira e as dívidas permanecem? Pensando nisso, o comentarista aponta dicas de finanças pessoais e investimentos que podem te ajudar a aliviar o bolso. Entre as dicas de Galdi estão:
1- Buscar ter um planejamento financeiro
2- Disciplina
3 - Paciência
4 - Conhecimento
5 - Dedicação
Conversa de Bolso - 11-06-21.mp3

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