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Conversa de Bolso

Quem são os 'super-ricos' e como o governo pretende taxá-los?

Ouça as explicações do comentarista Felipe Storch

Publicado em 01 de Setembro de 2023 às 11:54

Publicado em 

01 set 2023 às 11:54
Como os 'millennials' e a geração Z se comportam quando o assunto é dinheiro?
dinheiro Crédito: Pexels
A fatia da população que inclui o 0,01% mais rico do Brasil acumula em média R$ 151 milhões de estoque de riqueza (total do patrimônio, descontadas as dívidas). Apesar da alta cifra, os 'super-ricos' no país pagam metade do percentual do Imposto de Renda de Pessoa Física, se comparado a algumas faixas da classe média. Esses são alguns dos dados que serão apresentados pelo Pacto Nacional pelo Combate às Desigualdades. Este é o tema em destaque nesta edição do "Conversa de Bolso", com o comentarista Felipe Storch. Ouça a conversa completa!
CBN - Conversa de Bolso - 01-09-23.mp3

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