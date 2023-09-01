Quem são os 'super-ricos' e como o governo pretende taxá-los?

A fatia da população que inclui o 0,01% mais rico do Brasil acumula em média R$ 151 milhões de estoque de riqueza (total do patrimônio, descontadas as dívidas). Apesar da alta cifra, os 'super-ricos' no país pagam metade do percentual do Imposto de Renda de Pessoa Física, se comparado a algumas faixas da classe média. Esses são alguns dos dados que serão apresentados pelo Pacto Nacional pelo Combate às Desigualdades. Este é o tema em destaque nesta edição do "Conversa de Bolso", com o comentarista Felipe Storch. Ouça a conversa completa!