Quatro mitos sobre os serviços financeiros

Dinheiro, poupança, investimentos, reserva financeira Crédito: Pexels

Nesse 1º de abril, a ideia é conhecer alguns mitos e verdades sobre serviços financeiros prestados por bancos, corretoras, fintechs ou financeiras. O objetivo aqui é ajudar o ouvinte a fazer escolhas conscientes sobre a contratação de serviços financeiros. Pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo mostra que 78% das famílias brasileiras fecharam o mês de março com alguma dúvida, e que a inadimplência chegou a quase 30% das famílias. Inadimplência requer que alguma conta a pagar esteja em atraso.

O endividamento é maior do que o registrado no mesmo período do ano anterior, e o cartão de crédito é o principal componente desse endividamento, entre as famílias de maior renda, e entre as famílias de menor renda, as dívidas vem do crédito pessoal e do cheque especial. Se você está endividado ou pretende comprar algum serviço financeiro, abrir conta em banco, seguro, investimento em ações, atente para as dicas abaixo. As dicas são de nossa comentarista Neyla Tardin.

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Mito: Investimento com retorno garantido

Não existe retorno garantido nem mesmo para a renda fixa. Em títulos prefixados, você conhece o rendimento da aplicação apenas se a liquidação for no vencimento. Até a renda fixa prefixada tem riscos, o risco de calote, é pequeno, mas existe. Renda fixa emitida por empresas, por exemplo, como as debêntures, não são cobertas pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Investimento em ações, em fundos imobiliários, ou em qualquer outro tipo de renda variável, não tem retornos garantidos e sempre envolvem riscos.

Mito: Pagar tudo no cartão de crédito sai mais barato

Primeiro, há desconto se pagar à vista, e muitas lojas retiram do valor à vista as taxas cobradas pelo cartão ao comércio. Segundo, o cartão de crédito dá a ilusão de que você tem mais renda do que de fato tem. Gastar demais no cartão de crédito pode gerar descontrole do orçamento e pode levar ao crédito rotativo, que é um dos empréstimos mais caros do mercado.

Mito: Só consegue investir na bolsa de valores quem tem muito dinheiro

Há investimentos na bolsa que custam a partir de R$ 100. O mais importante não é ter muito dinheiro para começar, o mais importante é buscar conhecimento para escolher o melhor investimento.

Mito: Investir em ações traz dinheiro rápido