Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CONVERSA DE BOLSO

Quanto vou receber do lucro do FGTS? Posso sacar agora?

Ouça as dicas do comentarista Fernando Galdi

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 11:38

Publicado em 

14 ago 2020 às 11:38
O conselho curador do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) aprovou a distribuição de R$ 7,5 bilhões do lucro de 2019 aos trabalhadores. Com isso, a rentabilidade anual do fundo de garantia será de 4,9% — maior do que a inflação, o dólar e a poupança no mesmo período, mas abaixo da rentabilidade do FGTS em anos anteriores. O valor vai ser repartido proporcionalmente de acordo com o saldo que cada trabalhador tinha em sua conta no fundo em 31 de dezembro de 2019. Ouça as dicas do comentarista Fernando Galdi. 
Conversa de Bolso - 14-08-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vini Jr
Seleção brasileira desembarca nos EUA e faz primeiro treino à tarde
Fachada do edifício-sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
Anvisa suspende lote de medicamentos para hipertensão e câncer de mama
Homem de 64 anos ficou gravemente ferido após acidente na BR 482 e foi socorrido, mas morreu no hospital
Motorista de 64 anos morre após acidente na BR 482 em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados