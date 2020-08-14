Quanto vou receber do lucro do FGTS? Posso sacar agora?

O conselho curador do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) aprovou a distribuição de R$ 7,5 bilhões do lucro de 2019 aos trabalhadores. Com isso, a rentabilidade anual do fundo de garantia será de 4,9% — maior do que a inflação, o dólar e a poupança no mesmo período, mas abaixo da rentabilidade do FGTS em anos anteriores. O valor vai ser repartido proporcionalmente de acordo com o saldo que cada trabalhador tinha em sua conta no fundo em 31 de dezembro de 2019. Ouça as dicas do comentarista Fernando Galdi.