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Conversa de Bolso

Quais foram os melhores investimentos em 2023 e o que esperar para 2024

Ouça a participação do comentarista Felipe Storch

Publicado em 22 de Dezembro de 2023 às 12:04

Publicado em 

22 dez 2023 às 12:04
Golpes financeiros, pirâmide, estelionato, dinheiro
Golpes financeiros, pirâmide, estelionato, dinheiro Crédito: Andrzej Rostek / Getty Images/iStockpho
Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch traz como destaque que dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) mostram que os investimentos por pessoas físicas do país somaram R$ 5,5 trilhões em setembro de 2023. O número representa um crescimento de 9,7% em comparação ao montante total investido no ano passado, de R$ 5 trilhões. Em relação ao mesmo período de 2022 (R$ 4,9 trilhões), a alta foi de 12,4%. As informações são do portal G1. O comentarista aponta quais foram os investimentos em destaque em 2023 e o que esperar para 2024. Ouça a conversa completa!
CBN - Conversa de Bolso - 22-12-23

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