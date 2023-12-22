Quais foram os melhores investimentos em 2023 e o que esperar para 2024

Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch traz como destaque que dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) mostram que os investimentos por pessoas físicas do país somaram R$ 5,5 trilhões em setembro de 2023. O número representa um crescimento de 9,7% em comparação ao montante total investido no ano passado, de R$ 5 trilhões. Em relação ao mesmo período de 2022 (R$ 4,9 trilhões), a alta foi de 12,4%. As informações são do portal G1. O comentarista aponta quais foram os investimentos em destaque em 2023 e o que esperar para 2024. Ouça a conversa completa!