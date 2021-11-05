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Conversa de Bolso

Previdência privada: seus tipos e quais planos valem a pena

Acompanhe as orientações da comentarista Neyla Tardin

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 11:57

Publicado em 

05 nov 2021 às 11:57
Investimento, rendimento, lucro, dinheiro, poupança
Crédito: Pixabay
A comentarista Neyla Tardin explica nesta edição do Conversa de Bolso, quais são os tipos de previdência privada e se a modalidade é uma boa alternativa de investimento visando o futuro do investidor. De forma geral, a previdência privada é um investimento para objetivos de longo prazo, bem como um plano de aposentadoria sem ligação alguma com o conhecido INSS, garantido pelo governo. Como é muito comum esse sistema público não ser suficiente para garantir uma aposentadoria tranquila, muitos brasileiros optam por adquirir um plano desse tipo. Ouça as explicações completas! 
Conversa De Bolso - 05-11-21.mp3

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