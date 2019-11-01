Poupança ainda é principal opção de reserva dos brasileiros

Você sabia que há 95 anos existe uma data em que é comemorado o Dia Mundial da Poupança? O dia exato é 31 de outubro! Uma pesquisa, ligada ao assunto, aponta que apenas 16% dos poupadores diversificam seus investimentos. Ou seja, o levantamento, feito pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), indica que a maioria dos poupadores - 63% - aposta tudo em um mesmo produto financeiro, contrariando um princípio básico dos investidores, que é de não concentrar todos os recursos em um único tipo de investimento. Quem explica porquê é o comentarista Fernando Galdi, no Conversa de Bolso desta sexta-feira (01)!