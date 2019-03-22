Posso declarar as doações no Imposto de Renda?

Nesta edição do Conversa de Bolso o comentarista Fernando Galdi continua a esclarecer as principais dúvidas dos ouvintes sobre a declaração do Imposto de Renda. Entre elas, a dúvida da ouvinte Sônia. Ela questiona: "Doação para programas voluntários, como Médico sem Fronteiras, precisa ser declaradas no IR?". Galdi também traz as explicações envolvendo o desempenho da Bolsa paulista ao longo desta semana, quando chegou a marca dos 100 mil pontos. Confira!