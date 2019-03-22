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CONVERSA DE BOLSO

Posso declarar as doações no Imposto de Renda?

Quem traz as explicações é o comentarista Fernando Galdi

Publicado em 22 de Março de 2019 às 12:15

Publicado em 

22 mar 2019 às 12:15
Nesta edição do Conversa de Bolso o comentarista Fernando Galdi continua a esclarecer as principais dúvidas dos ouvintes sobre a declaração do Imposto de Renda. Entre elas, a dúvida da ouvinte Sônia. Ela questiona: "Doação para programas voluntários, como Médico sem Fronteiras, precisa ser declaradas no IR?". Galdi também traz as explicações envolvendo o desempenho da Bolsa paulista ao longo desta semana, quando chegou a marca dos 100 mil pontos. Confira! 
Conversa de Bolso - Fernando Galdi - 22-03-19
 

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