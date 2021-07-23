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Conversa de Bolso

Por que você deve parar de insistir na poupança e investir em outro ativo

Acompanhe as explicações do nosso comentarista Fernando Galdi

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 11:39

Publicado em 

23 jul 2021 às 11:39
Dicas para tirar seu dinheiro da poupança e colocar em outros ativos
Dicas para tirar seu dinheiro da poupança e colocar em outros ativos Crédito: Pixabay
Nesta edição do Conversa de Bolso, Fernando Galdi explica por que este pode ser o momento para você, que possui investimento em poupança, possa mover seu dinheiro para outros ativos. O comentarista explica que desde 2012, a regra que definia o rendimento da poupança mudou, o que deixou o investimento refém das variações da taxa básica de juros. Hoje, a poupança rende 70% do CDI, que é uma taxa que acompanha os juros da economia. Logo, o retorno da poupança é inferior a 3% ao ano e os ganhos são apagados pela inflação, que está na casa dos 8,9% nos últimos 12 meses. Segundo Galdi, existem produtos de renda fixa como o CDB, LCI e LCA que são seguros como a poupança e possuem uma rentabilidade melhor. Acompanhe!
Conversa de Bolso - 23-07-21.mp3

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