Por que você deve parar de insistir na poupança e investir em outro ativo

Nesta edição do Conversa de Bolso, Fernando Galdi explica por que este pode ser o momento para você, que possui investimento em poupança, possa mover seu dinheiro para outros ativos. O comentarista explica que desde 2012, a regra que definia o rendimento da poupança mudou, o que deixou o investimento refém das variações da taxa básica de juros. Hoje, a poupança rende 70% do CDI, que é uma taxa que acompanha os juros da economia. Logo, o retorno da poupança é inferior a 3% ao ano e os ganhos são apagados pela inflação, que está na casa dos 8,9% nos últimos 12 meses. Segundo Galdi, existem produtos de renda fixa como o CDB, LCI e LCA que são seguros como a poupança e possuem uma rentabilidade melhor. Acompanhe!