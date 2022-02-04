Por que a alta dos juros dificulta acesso de brasileiro ao crédito

Em janeiro de 2021, os juros estavam em 2% ao ano. Na quarta-feira (2), o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu elevar a taxa para 10,75% ao ano — o oitavo aumento seguido do juro básico e acima de 10% pela primeira vez em quatro anos e meio. A escalada da Selic faz com que o brasileiro tenha mais dificuldade de acesso às carteiras de crédito. Assunto para Neyla Tardin, nesta edição do Conversa de Bolso. Acompanhe!