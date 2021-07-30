Ponto a ponto: o que é preciso para viver de renda

Viver só de renda, sem trabalhar, é um sonho de muitos capixabas, mas depende de muito planejamento e disciplina. Nesta edição do Conversa de Bolso, Fernando Galdi aponta quanto precisa, como se organizar e onde investir para viver de renda. São quatro pontos de atenção ao se planejar: idade, prazo, salário e despesas. Em investimentos mais conservadores, como os de renda fixa, com rendimentos de 8% a 10% ao ano, dependendo do valor investido do salário, pode levar de uma a três décadas para se obter a renda passiva desejada. Ouça: