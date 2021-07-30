Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Conversa de Bolso

Ponto a ponto: o que é preciso para viver de renda

As orientações são do doutor em Contabilidade Fernando Galdi

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 12:59

Publicado em 

30 jul 2021 às 12:59
O que fazer agora para viver de renda no futuro
O que fazer agora para viver de renda no futuro Crédito: Pixabay
Viver só de renda, sem trabalhar, é um sonho de muitos capixabas, mas depende de muito planejamento e disciplina. Nesta edição do Conversa de Bolso, Fernando Galdi aponta quanto precisa, como se organizar e onde investir para viver de renda. São quatro pontos de atenção ao se planejar: idade, prazo, salário e despesas. Em investimentos mais conservadores, como os de renda fixa, com rendimentos de 8% a 10% ao ano, dependendo do valor investido do salário, pode levar de uma a três décadas para se obter a renda passiva desejada. Ouça:
Conversa de Bolso - 30/07/2021

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como crime cometido por madrasta foi desmascarado quase 50 anos depois com revelação de segredo
Motorista de Uber
Um termômetro do que é aceitável, desejável ou ultrapassado nas relações de trabalho
Imagem de destaque
Crime organizado na Faria Lima: por que fintechs viraram meio 'fácil' de lavar dinheiro?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados