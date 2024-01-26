Poder de compra do brasileiro cai 5% em 10 anos; como fazer o dinheiro render mais!

O poder de compra do brasileiro caiu nos últimos 10 anos. Para comprar uma cesta básica, a fatia necessária do rendimento médio habitual do brasileiro subiu de 21% para 26,1% entre 2013 e 2023. O levantamento é da LCA Consultores. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), inflação oficial do país, subiu quase 88% em 10 anos. Mas a cesta básica reflete melhor o poder de compra da população, pois o IPCA mede uma porção de itens que não são essenciais para o dia a dia da população. E ela mais que dobrou no mesmo intervalo: passou da casa dos R$ 330 para R$ 770. As informações são do portal "G1". Por que isso acontece? Como é calculado o poder de compra? E como fazer o dinheiro, então, render mais? Este é o tema em destaque nesta edição do Conversa de Bolso, com o comentarista Felipe Storch. Ouça a conversa completa!