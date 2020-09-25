Pix: saiba o que é, como funciona e quando será lançado

Você já deve ter ouvido falar do "Pix". É um sistema de pagamentos desenvolvido pelo Banco Central do Brasil, que promete transferências instantâneas disponíveis 24 horas por dia, sete dias por semana e em todos os dias no ano. O "Pix" é o assunto desta edição do Conversa de Bolso. A partir desta sexta-feira (25), faltam somente 52 dias para o serviço entrar no ar - a data estipulada pelo Bacen é 16 de novembro - e por isso, Fernando Galdi vai detalhar o que é, como funciona, e o que fazer para você ter acesso ao novo sistema. Acompanhe!