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CONVERSA DE BOLSO

Pix: saiba o que é, como funciona e quando será lançado

Quem explica é o nosso comentarista Fernando Galdi

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 11:51

Publicado em 

25 set 2020 às 11:51
Você já deve ter ouvido falar do "Pix". É um sistema de pagamentos desenvolvido pelo Banco Central do Brasil, que promete transferências instantâneas disponíveis 24 horas por dia, sete dias por semana e em todos os dias no ano. O "Pix" é o assunto desta edição do Conversa de Bolso. A partir desta sexta-feira (25), faltam somente 52 dias para o serviço entrar no ar - a data estipulada pelo Bacen é 16 de novembro - e por isso, Fernando Galdi vai detalhar o que é, como funciona, e o que fazer para você ter acesso ao novo sistema. Acompanhe!
Coversa de Bolso - 25-09-20

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