Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Conversa de Bolso

Pix mais seguro? Banco Central aumenta regras de segurança

Resolução do BC prevê, também, novas penalidades para o descumprimento de requisitos de segurança estipulados pela autoridade monetária

Publicado em 29 de Setembro de 2023 às 12:06

Publicado em 

29 set 2023 às 12:06
Pix é o sistema de pagamento instantâneo brasileiro criado pelo Banco Central (BC)
Pix é o sistema de pagamento instantâneo brasileiro criado pelo Banco Central (BC) Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch traz como destaque a notícia que o Banco Central (BC) publicou nesta semana a Resolução BCB nº 342, aprimorando as regras sobre incidentes de segurança relacionados ao Pix. A medida, segundo o BC, visa maior transparência e segurança aos clientes de bancos. O BC indica que as instituições financeiras devem comunicar a seus clientes falhas de segurança, independentemente do motivo da ocorrência e do nível de risco. “A Resolução prevê, ainda, aperfeiçoamentos no arcabouço de penalidades do Pix, de forma que casos de descumprimentos de requisitos de segurança possam ser penalizados de acordo com seus efeitos, podendo aplicar penalidades mais severas em casos de maior impacto, considerando não apenas o descumprimento regulatório em si, mas as repercussões ocasionadas por tal inconformidade”, completa o BC. A resolução do Banco Central prevê também novas penalidades para o descumprimento de requisitos de segurança estipulados pela autoridade monetária. Ouça a conversa completa!
CBN - Conversa de Bolso - 29-09-23.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Escritora e produtora cultural Cora Made participa de encontro gratuito no Espaço Thelema
Escritora Cora Made fala sobre arte e produção cultural em evento gratuito no ES
Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados