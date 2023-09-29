Pix mais seguro? Banco Central aumenta regras de segurança

Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch traz como destaque a notícia que o Banco Central (BC) publicou nesta semana a Resolução BCB nº 342, aprimorando as regras sobre incidentes de segurança relacionados ao Pix. A medida, segundo o BC, visa maior transparência e segurança aos clientes de bancos. O BC indica que as instituições financeiras devem comunicar a seus clientes falhas de segurança, independentemente do motivo da ocorrência e do nível de risco. “A Resolução prevê, ainda, aperfeiçoamentos no arcabouço de penalidades do Pix, de forma que casos de descumprimentos de requisitos de segurança possam ser penalizados de acordo com seus efeitos, podendo aplicar penalidades mais severas em casos de maior impacto, considerando não apenas o descumprimento regulatório em si, mas as repercussões ocasionadas por tal inconformidade”, completa o BC. A resolução do Banco Central prevê também novas penalidades para o descumprimento de requisitos de segurança estipulados pela autoridade monetária. Ouça a conversa completa!