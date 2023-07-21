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Conversa de Bolso

Pix já é mais usado que dinheiro no Brasil, aponta pesquisa

Ouça a participação do comentarista Felipe Storch

Publicado em 21 de Julho de 2023 às 11:38

Publicado em 

21 jul 2023 às 11:38
Dinheiro, reais, finanças, recursos financeiros
Dinheiro Crédito: Pexels
Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch traz como destaque a informação de que lançado em novembro de 2020 pelo Banco Central do Brasil, o sistema de pagamento instantâneo Pix hoje já é usado pela maior parte dos consumidores brasileiros e tem substituído as transferências bancárias e já ultrapassou a utilização do dinheiro em pagamentos no país. O dado faz parte de uma pesquisa da consultoria McKinsey. O levantamento da empresa mostra que o Pix já é mais utilizado que o dinheiro na distribuição de gastos entre meios de pagamento. Ouça a conversa completa!
CBN - Conversa de Bolso - 21-07-23.mp3

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