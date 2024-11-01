Pix: conheça as novas regras da forma de pagamento!

A partir desta sexta (1º), novas regras do pix começam a ter validade para os usuários da ferramenta. De acordo com o Banco Central (BC), as mudanças estão relacionadas à segurança da forma de pagamento, a fim de dificultar fraudes de agentes maliciosos. Nesta edição de "Conversa de Boldo", o comentarista Felipe Storch explica quais são essas mudanças e como elas impactam a rotina do usuário. Ouça a conversa completa!
CBN - Conversa de Bolso - 01-11-24.mp3
O que muda:
- Novas limites de segurança: fica limitado a R$ 200 o valor das transferências realizadas em um novo dispositivo e a R$ 1.000 o total diário de envios de celulares e computadores não cadastrados em bancos.
- Movimentações maiores exigem cadastro de aparelhos