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Conversa de Bolso

Pix: conheça as novas regras da forma de pagamento!

Ouça a participação do comentarista Felipe Storch

Publicado em 01 de Novembro de 2024 às 11:46

Publicado em 

01 nov 2024 às 11:46
Pix é o método de pagamento preferido em compras on-line
Pix é o método de pagamento preferido em compras on-line Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
A partir desta sexta (1º), novas regras do pix começam a ter validade para os usuários da ferramenta. De acordo com o Banco Central (BC), as mudanças estão relacionadas à segurança da forma de pagamento, a fim de dificultar fraudes de agentes maliciosos. Nesta edição de "Conversa de Boldo", o comentarista Felipe Storch explica quais são essas mudanças e como elas impactam a rotina do usuário. Ouça a conversa completa!
CBN - Conversa de Bolso - 01-11-24.mp3
O que muda:
- Novas limites de segurança: fica limitado a R$ 200 o valor das transferências realizadas em um novo dispositivo e a R$ 1.000 o total diário de envios de celulares e computadores não cadastrados em bancos.
- Movimentações maiores exigem cadastro de aparelhos

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