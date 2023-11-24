Pix completa três anos com recorde de transações; este é o futuro?

Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch traz como destaque a informação de que, em três anos de existência, o Pix se tornou o meio de pagamento mais utilizado pelos brasileiros. Foram 66 bilhões de transações bancárias realizadas via Pix entre 16 de novembro de 2020 e 31 de outubro de 2023. Os números são de um levantamento da Febraban (Federação Brasileira de Bancos), com dados do Banco Central e da Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito e Serviços. Este é o futuro das transações bancárias?