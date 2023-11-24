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Conversa de Bolso

Pix completa três anos com recorde de transações; este é o futuro?

Ouça a análise do comentarista Felipe Storch

Publicado em 24 de Novembro de 2023 às 11:44

Publicado em 

24 nov 2023 às 11:44
Pix é o sistema de pagamento instantâneo desenvolvido pelo Banco Central
Pix é o sistema de pagamento instantâneo desenvolvido pelo Banco Central Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch traz como destaque a informação de que, em três anos de existência, o Pix se tornou o meio de pagamento mais utilizado pelos brasileiros. Foram 66 bilhões de transações bancárias realizadas via Pix entre 16 de novembro de 2020 e 31 de outubro de 2023. Os números são de um levantamento da Febraban (Federação Brasileira de Bancos), com dados do Banco Central e da Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito e Serviços. Este é o futuro das transações bancárias? 
CBN - Conversa de Bolso - 24-11-23.mp3

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