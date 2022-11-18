Pix completa dois anos de funcionamento; o que mudou nesse tempo?

Pix é o sistema de pagamento instantâneo brasileiro criado pelo Banco Central (BC) Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O Pix completou dois anos nesta quarta-feira (16). Ao longo desse tempo de funcionamento, se consolidou como o meio de pagamento mais utilizado pelos brasileiros. De 16 de novembro de 2020, data em que começou a funcionar no país, até o último dia 30 de setembro, foram 26 bilhões de transações feitas no sistema financeiro nacional, com valores atingindo R$ 12,9 trilhões. Levantamento feito pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), com base em números do Banco Central, mostram que em seu primeiro mês de funcionamento, o PIX ultrapassou as transações feitas com DOC (Documento de Crédito). Em janeiro de 2021, superou as transações com TED (Transferência Eletrônica Disponível). Em março do mesmo ano passou na frente em número de transações feitas com boletos. Um mês depois, ultrapassou a soma de todos eles. É sobre o assunto que Neyla Tardin trata nesta edição do Conversa de Bolso. Ouça a conversa completa!

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PIX faz aniversário e crava o fim dos boletos

Há dois anos, desde que nasceu o PIX (sistema de pagamentos digitais do Banco Central brasileiro), o boleto, o DOC e o TED perderam a vez. O PIX é mais popular que dinheiro: até os meninos que fazem arte nos sinais de trânsito aceitam PIX como gorjeta. Para quem já esqueceu, o DOC (Documento de Ordem de Crédito) é utilizado para transferências de valores inferiores a R$ 5 mil, e o TED (Transferência Eletrônica Disponível) é a movimentação entre contas sem restrição de valores. Eles são concorrentes diretos do PIX. Enquanto o PIX é instantâneo, o DOC e o TED podem demorar até um dia útil para ser finalizado, e sobre eles pode haver cobrança de tarifas bancárias. Usar o PIX parece ser muito melhor: ele voa, é de graça para pessoas físicas e não tem limite de transferência se feito durante o dia, a depender do perfil do cliente no banco.

Segundo o Banco Central, os próprios correntistas podem estabelecer um limite diário a ser transacionado no PIX, ou a instituição financeira também pode decidir, desde que esse limite não seja inferior a qualquer outro meio de pagamento. Isso varia de banco para banco. O limite inexiste de dia. De noite, a coisa muda de figura: entre 20h e 6h, o teto máximo a ser movimentado via PIX é de R$ 1000, regra válida desde outubro de 2021, por medida antifraude. Aliás, essa é a fragilidade do PIX, ainda está sujeita a golpes.

E o boleto? Ele também exige compensação bancária e o dinheiro demora pelo menos 24 horas para cair na conta de quem vai receber. O PIX pode ser agendado na conta corrente, tal como você faria com o pagamento de um boleto. Então, cuidado com o golpe do PIX agendado: muitos comerciantes não checaram o comprovante quando essa funcionalidade entrou em vigor. O PIX agendado pode ser cancelado, e você pode ficar na mão.

E se você é comerciante, saiba que o PIX pode não ser de graça para pessoas jurídicas. Os bancos podem cobrar taxas sobre o envio e recebimento de valores via PIX quando a conta for registrada em um CNPJ, e isso inclui o Microempreendedor Individual (MEI). Em uma busca rápida, achei bancos cobrando 1% sobre o valor da transação. Apesar disso, ainda existem fintechs que não cobram taxas do PIX das pessoas jurídicas.

Outras funcionalidades do PIX: Troco e Saque, descritas a seguir.

Com o PIX Saque, você pode sacar dinheiro de padarias, farmácias, lojas, enfim, qualquer estabelecimento que aceite a modalidade. O limite para saque é de R$ 500 durante o dia e de R$ 100 durante a noite, mas cabe ao estabelecimento administrar esses limites.

O PIX Troco permite que o comprador pague a mais com PIX e receba o troco em dinheiro. Por exemplo: comprei R$ 15 na farmácia, mas fiz um PIX de R$ 20; vou receber R$ 5 em dinheiro de troco. Os limites do PIX Troco são os mesmos do PIX Saque.

O que vem por aí? O Banco Central está planejando implantar: (i) PIX Offline, que dispensa internet para pagamento por meio de um QR Code Offline; (ii) o PIX Parcelado, tal como o cartão de crédito, e se não houver dinheiro na conta no dia do vencimento da parcela, haverá juros; (iii) o PIX Internacional para compras internacionais ou remessas de valores ao exterior.