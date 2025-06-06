Pix Automático: como vai funcionar a nova forma de pagamento!

Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch traz como destaque a notícia que o Banco Central (BC) lançou nesta semana o Pix Automático, nova modalidade de pagamento que simplifica a quitação de despesas recorrentes, como as contas de luz, telefone, streaming e condomínio. De acordo com o BC, a funcionalidade vai estar disponível a partir do dia 16 de junho. Ele surge como uma alterativa ao já conhecido débito automático, prometendo ser mais prático e mais fácil de gerenciar.
O Pix Automático é uma modalidade que permite a realização de pagamentos recorrentes de forma automática, com uma única autorização do pagador, sem a necessidade de novas ações a cada cobrança. A expectativa é que a nova modalidade ajude a reduzir custos operacionais e torne mais simples a gestão de cobranças para empresas de diferentes tamanhos e setores, como academias, escolas, marketplaces e serviços de assinatura, diminuindo também a inadimplência. Ouça a conversa completa!
CBN - Conversa de Bolso - 06-06-25.mp3