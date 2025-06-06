Pix Automático: como vai funcionar a nova forma de pagamento!

Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch traz como destaque a notícia que o Banco Central (BC) lançou nesta semana o Pix Automático, nova modalidade de pagamento que simplifica a quitação de despesas recorrentes, como as contas de luz, telefone, streaming e condomínio. De acordo com o BC, a funcionalidade vai estar disponível a partir do dia 16 de junho. Ele surge como uma alterativa ao já conhecido débito automático, prometendo ser mais prático e mais fácil de gerenciar.