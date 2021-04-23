Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CONVERSA DE BOLSO

Picpay pede abertura de capital em bolsa dos EUA

Ouça a análise de Fernando Galdi

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 11:45

Publicado em 

23 abr 2021 às 11:45
Fundado em 2012 no Espírito Santo, o PicPay protocolou na última quarta-feira (21) um pedido de abertura de capital na bolsa eletrônica Nasdaq, nos Estados Unidos. A empresa, que é a maior fintech do Brasil em número de clientes, com cerca de 40 milhões, pode ser a primeira capixaba a entrar em uma bolsa de valores americana. Em 2020, o PicPay teve ganhos financeiros de R$ 306,3 milhões, mas o prejuízo saltou de R$ 266,6 milhões para R$ 803,7 milhões. A fintech é controlada pelo grupo J&F, da família Batista. A data e o valor que a companhia pretende arrecadar com o IPO (Oferta Pública Inicial) ainda não foram definidos. Assunto para Fernando Galdi, nesta edição do Conversa de Bolso! O comentarista também continuar a esclarecer dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda 2021. Acompanhe a análise completa!
Conversa de Bolso - 23-04-21.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados