PGBL ou VGBL: como escolher o melhor plano de previdência!

Podem parecer apenas siglas e letras, mas não! PGBL e VGBL são tipos de planos de previdência. O Plano Gerador de Benefícios Livres (PGBL) é recomendado para quem faz a declaração completa do imposto de renda. O investidor pode deduzir do imposto o que investiu durante o ano no plano de previdência até chegar no limite de 12% de sua renda bruta. Já o Vida Gerador de Benefícios Livres (VGBL) é indicado para quem declara o imposto de renda no formulário simplificado e também para quem é isento. Explicações à parte, nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch traz detalhes de como funcionam esses planos na prática e como escolher. Ouça a conversa completa!