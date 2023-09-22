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Conversa de Bolso

PGBL ou VGBL: como escolher o melhor plano de previdência!

Ouça as dicas do comentarista Felipe Storch

Publicado em 22 de Setembro de 2023 às 11:56

Publicado em 

22 set 2023 às 11:56
Dinheiro, valores, cifra, economia
Dinheiro, valores, cifra, economia Crédito: Pixabay
Podem parecer apenas siglas e letras, mas não! PGBL e VGBL são tipos de planos de previdência. O Plano Gerador de Benefícios Livres (PGBL) é recomendado para quem faz a declaração completa do imposto de renda. O investidor pode deduzir do imposto o que investiu durante o ano no plano de previdência até chegar no limite de 12% de sua renda bruta. Já o Vida Gerador de Benefícios Livres (VGBL) é indicado para quem declara o imposto de renda no formulário simplificado e também para quem é isento. Explicações à parte, nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch traz detalhes de como funcionam esses planos na prática e como escolher. Ouça a conversa completa!
CBN - Conversa de Bolso - 22-09-23.mp3

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