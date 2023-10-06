Pesquisa aponta que dinheiro da aposentadoria é insuficiente para 70% dos idosos

Segundo pesquisa feita pela Serasa com 1.649 pessoas com mais de 60 anos, entre 22 e 26 de setembro deste ano, 70% dos idosos brasileiros não consideram que o dinheiro de uma aposentadoria é suficiente para viver e 58% acreditam que não conseguiram se planejar financeiramente para a “melhor idade”. De acordo com a pesquisa, gastos com saúde estão entre os mais relevantes para 49% dos idosos, atrás apenas dos gastos com alimentação, considerados os mais relevantes por 69%. Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch fala sobre o assunto.