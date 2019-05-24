Pesquisa aponta por que os brasileiros não investem

A falta de dinheiro, de conhecimento, ou até mesmo o medo de perder tudo, são alguns dos principais motivos que afastam os brasileiros do ato de investir. Essa foi a constatação da pesquisa de uma agência americana, que entrevistou mais de mil pessoas. Hoje, no Conversa de Bolso, Fernando Galdi explica a pesquisa e o perfil dos brasileiros que investem e que não investem. Ele também dá dicas para os “marinheiros de primeira viagem” do mercado de investimentos. Confira!