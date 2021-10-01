Pesando no bolso: os efeitos da inflação na compra do supermercado

Nesta edição do "Conversa de Bolso" a comentarista Neyla Tardin explica os efeitos da inflação no consumo e nos investimentos pessoais. A inflação vem acelerando de forma insistente desde maio de 2020, chegando a quase 10% em 12 meses. Ela corrói a renda das famílias e reduz seu poder de compra, tornando mais difícil a vida dos brasileiros. O ouvinte da CBN Vitória, Wagner Zanon, é quem conversa com Neyla sobre as principais dúvidas relacionadas ao tema. Ouça a conversa completa!