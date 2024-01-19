"Pé de Meia": entenda o programa de incentivo financeiro a alunos do ensino médio público

Nesta edição do Conversa de Bolso, o comentarista Felipe Storch traz como destaque a notícia de que o programa "Pé de Meia", sancionado pelo presidente Lula nesta semana, prevê o pagamento de um incentivo financeiro mensal para alunos de baixa renda matriculados no ensino médio público. De acordo com a legislação, o fomento estará disponível para esses estudantes com famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Embora o detalhamento sobre valores que serão depositados nas poupanças e efetivação dos saques devam ser regulamentados em outra publicação, a lei já define quem poderá participar do programa. Os principais critérios são relacionados à educação e renda. Ouça a conversa completa!