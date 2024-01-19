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Conversa de Bolso

"Pé de Meia": entenda o programa de incentivo financeiro a alunos do ensino médio público

Fomento estará disponível para os estudantes de baixa renda, em todas as modalidades, e inscritas no CadÚnico

Publicado em 19 de Janeiro de 2024 às 12:04

Publicado em 

19 jan 2024 às 12:04
Estudante, Ensino Médio
Estudante, Ensino Médio Crédito: Freepik
Nesta edição do Conversa de Bolso, o comentarista Felipe Storch traz como destaque a notícia de que o programa "Pé de Meia", sancionado pelo presidente Lula nesta semana, prevê o pagamento de um incentivo financeiro mensal para alunos de baixa renda matriculados no ensino médio público. De acordo com a legislação, o fomento estará disponível para esses estudantes com famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Embora o detalhamento sobre valores que serão depositados nas poupanças e efetivação dos saques devam ser regulamentados em outra publicação, a lei já define quem poderá participar do programa. Os principais critérios são relacionados à educação e renda. Ouça a conversa completa!
CBN - Conversa de Bolso - 19-01-24

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