Passagens aéreas têm alta de 70%; saiba como economizar

Nesta edição do "Conversa de Bolso", Neyla Tardin traz como destaque que, desde o início da pandemia, andar de avião ficou mais caro e menos acessível para o brasileiro. O setor foi um dos que mais sofreu com a crise econômica, com suspensões temporárias das atividades e é afetado pelo aumento expressivo do preço do querosene de aviação, em função da cotação internacional do petróleo. Mas para quem deseja planejar a viagem de fim de ano escolhendo melhor preços e passagens, como fazer? Há dicas? A comentarista tem as explicações!