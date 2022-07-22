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Conversa de Bolso

Passagens aéreas têm alta de 70%; saiba como economizar

Neyla Tardin dá dicas  para quem deseja planejar a viagem de fim de ano

Publicado em 22 de Julho de 2022 às 11:43

Publicado em 

22 jul 2022 às 11:43
Viagem, viagem internacional, avião, continentes
Planejar para viajar Crédito: Andrea Piacquadio/Pexels
Nesta edição do "Conversa de Bolso", Neyla Tardin traz como destaque que, desde o início da pandemia, andar de avião ficou mais caro e menos acessível para o brasileiro. O setor foi um dos que mais sofreu com a crise econômica, com suspensões temporárias das atividades e é afetado pelo aumento expressivo do preço do querosene de aviação, em função da cotação internacional do petróleo. Mas para quem deseja planejar a viagem de fim de ano escolhendo melhor preços e passagens, como fazer? Há dicas? A comentarista tem as explicações!
CONVERSA DE BOLSO - 22-07-22

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