Parcelas de 12x sem juros no cartão desaparecem. Quais as melhores formas de pagamento?

Ao comprar em qualquer loja, é comum ouvir a pergunta "quer parcelar?" Uma pesquisa feita pela Gmattos, uma consultoria, aponta que somente 17,2% das lojas oferecem o parcelado em 12 vezes sem juros, enquanto há cinco anos a taxa era de 85%. Será que há risco deste meio de pagamento deixar de ser ofertado no mercado? Especialistas apontam: o parcelamento sem juros pode embutir a taxa nas prestações, mas muitas vezes o produto é vendido pelo mesmo preço pago à vista. Tema para esta edição do "Conversa de Bolsa", com Neyla Tardin.