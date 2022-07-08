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Conversa de Bolso

Parcelas de 12x sem juros no cartão desaparecem. Quais as melhores formas de pagamento?

Ouça as dicas da comentarista Neyla Tardin

Publicado em 08 de Julho de 2022 às 11:24

Publicado em 

08 jul 2022 às 11:24
Cartão, cartão de crédito, cartão de débito
cartão Crédito: Pixabay
Ao comprar em qualquer loja, é comum ouvir a pergunta "quer parcelar?" Uma pesquisa feita pela Gmattos, uma consultoria, aponta que somente 17,2% das lojas oferecem o parcelado em 12 vezes sem juros, enquanto há cinco anos a taxa era de 85%. Será que há risco deste meio de pagamento deixar de ser ofertado no mercado? Especialistas apontam: o parcelamento sem juros pode embutir a taxa nas prestações, mas muitas vezes o produto é vendido pelo mesmo preço pago à vista. Tema para esta edição do "Conversa de Bolsa", com Neyla Tardin. 
Conversa de Bolso - 4.07s - 08-07-22

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