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CONVERSA DE BOLSO

Para Bolsa, se quarentena não foi respeitada, prejuízo será maior

Ouça a análise do comentarista Fernando Galdi

Publicado em 27 de Março de 2020 às 10:25

Publicado em 

27 mar 2020 às 10:25
Na última quarta-feira (25), o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que o fim do isolamento social para evitar a propagação do novo coronavírus trata-se de uma pressão por parte de investidores da Bolsa de Valores de São Paulo. Isso por conta das perdas financeiros das últimas semanas, causadas pelo impacto da pandemia de Covid-19. Em um mês, segundo dados da B3, o índice Bovespa acumula queda acumulada superior a 30%.
O "circuit breaker" - mecanismo que interrompe as negociações quando a oscilação negativa é muito alta - foi acionado seis vezes nas últimas semanas, número de interrupções que se igualou a da crise de 2008. Nesta sexta-feira (27), no Conversa de Bolso, o comentarista Fernando Galdi detalha o cenário da pandemia no mercado financeiro e explica que, ao contrário da fala de Maia, a maioria dos grandes investidores é favorável ao "lock down", ou isolamento horizontal. Muitos acreditam que se a quarentena não for levada a sério agora, o prejuízo será maior. Acompanhe! 
Conversa de Bolso - 27-03-20.mp3

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