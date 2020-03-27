Para Bolsa, se quarentena não foi respeitada, prejuízo será maior

Na última quarta-feira (25), o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que o fim do isolamento social para evitar a propagação do novo coronavírus trata-se de uma pressão por parte de investidores da Bolsa de Valores de São Paulo. Isso por conta das perdas financeiros das últimas semanas, causadas pelo impacto da pandemia de Covid-19. Em um mês, segundo dados da B3, o índice Bovespa acumula queda acumulada superior a 30%.

O "circuit breaker" - mecanismo que interrompe as negociações quando a oscilação negativa é muito alta - foi acionado seis vezes nas últimas semanas, número de interrupções que se igualou a da crise de 2008. Nesta sexta-feira (27), no Conversa de Bolso, o comentarista Fernando Galdi detalha o cenário da pandemia no mercado financeiro e explica que, ao contrário da fala de Maia, a maioria dos grandes investidores é favorável ao "lock down", ou isolamento horizontal. Muitos acreditam que se a quarentena não for levada a sério agora, o prejuízo será maior. Acompanhe!