Os três melhores investimentos para quem está começando!

Nesta edição de "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch traz como destaque quais são as aplicações ideais para quem está se iniciando nos investimentos. Ouça a conversa completa!
CBN - Conversa de Bolso -29-08-25.mp3
3 dicas para começar a investir: começar com escolhas simples, seguras e que permitam aprender com a prática
3 investimentos para quem está começando:
1. Tesouro Direto – Segurança e previsibilidade
2. Fundos de Investimento – Diversificação sem complicação
3. Ações de Empresas Consolidadas – Começando a aprender o mercado
Dicas finais para iniciantes:
1. Comece pequeno
2. Diversifique
3. Estude e acompanhe
4. Tenha paciência